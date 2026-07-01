İngiltere Championship finalinde Middlesbrough'yu yenerek Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni sezon öncesi yapılacak transfer hamleleri merak konusu oldu.

ACUN ILICALI TRANSFERDE İNSİYATİF ALABİLİR

Premier Lig biletiyle birlikte 275 milyon Dolar gelir elde eden Hull City'nin transferde ciddi harcamalar yapması beklenirken Acun Ilıcalı'nın daha önce olduğu gibi yapılacak hamlelerde bazı insiyatifler alabileceği konuşuluyor.

ERSİN DESTANOĞLU VE TALISCA GÜNDEMDE

Bu doğrultuda Süper Lig'den bazı oyuncuları gözüne kestiren Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun ardından geçmişte yöneticiliğini yaptığı Fenerbahçe'den de yıldız oyuncu Anderson Talisca'yı gündemine aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇTA 32 GOLE KATKI VERDİ

Geçen sezon Fenerbahçe'de çıktığı 45 maçta 27 gol, 5 asistlik performansıyla toplam 32 gole doğrudan katkı veren 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sarı lacivertli kulübe transferinde Asbaşkanlık döneminde etkin rol oynayan Acun Ilıcalı'nın bu kez yıldız ismi Hull City'e kazandırmayı planladığı belirtiliyor.

TALISCA İÇİN 'OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Kafa Sports Youtube kanalında 'Talisca'yı istediğin doğru mu?' şeklinde yöneltilen soruya Acun Ilıcalı "Bizim öyle çalışmalarımız var da şimdi şu futbolcu diye söylemeyeceğim. Talisca zaten bence olağanüstü bir futbolcu. 30 gol falan attı Fenerbahçe'de. Baktığın zaman bizim futbol aklımız belli. Oyuncularla ilgili bazı raporlar hazırlıyor. Bununla ilgili de görüşeceğiz." diye yanıt vermişti.

Transfer iddialarını reddetmeyen Acun Ilıcalı'nın Talisca için resmi teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.