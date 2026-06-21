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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ'ı gündemine aldı.

Fanatik'in özel haberine göre sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki savunmacının transfer şartlarını öğrenmek için Konyaspor cephesiyle temasa geçti. Henüz resmî bir teklif yapılmazken, oyuncunun maliyeti ve olası transfer koşulları hakkında bilgi alındığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN İKİ RESMİ TEKLİF

Öte yandan Adil Demirbağ'a ilginin yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı olmadığı belirtildi. Tecrübeli stoper için Süper Lig'den iki kulübün daha resmi teklif sunduğu ifade edildi.

Geride kalan sezonda Konyaspor savunmasının önemli isimlerinden biri olan Adil Demirbağ'ın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.