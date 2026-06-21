Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve artan akaryakıt maliyetleri, otomobil kullanıcılarını daha ekonomik modellere yönlendiriyor.
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu
Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri daha ekonomik modellere yönlendiriyor. Yakıt tüketimiyle öne çıkan benzinli ve dizel otomobiller, 2026 yılında da tasarruf yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İşte o liste...Kaynak: Diğer
Düşük yakıt tüketimi sunan araçlar, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için önemli bir tercih sebebi haline gelmiş durumda.
Haber 7'nin derlediği habere göre, uzmanlar, araç seçiminde yalnızca yakıt tüketim değerlerine odaklanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bakım giderleri, yedek parça maliyetleri ve güvenlik donanımları da uzun vadeli kullanım açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında gösteriliyor.
EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER
- Peugeot 208
- Volkswagen Polo 1.0 TSI
- Skoda Scala
- Opel Corsa Elegance
- Kia Stonic
- Skoda Fabia
- Citroen C3
- Dacia Sandero 1.0 TCe
DÜŞÜK MOTOR HACMİYLE DİKKAT ÇEKEN BENZİNLİ MODELLER
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP
- Kia Picanto 1.2 MPI
- Mitsubishi Space Star (Mirage)
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER
- Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi
- BMW 116d
- Toyota Corolla 1.4 D-4D