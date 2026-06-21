Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu

Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu

Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri daha ekonomik modellere yönlendiriyor. Yakıt tüketimiyle öne çıkan benzinli ve dizel otomobiller, 2026 yılında da tasarruf yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İşte o liste...

Kaynak: Diğer
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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 1

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve artan akaryakıt maliyetleri, otomobil kullanıcılarını daha ekonomik modellere yönlendiriyor.

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 2

Düşük yakıt tüketimi sunan araçlar, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için önemli bir tercih sebebi haline gelmiş durumda.

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 3

Haber 7'nin derlediği habere göre, uzmanlar, araç seçiminde yalnızca yakıt tüketim değerlerine odaklanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bakım giderleri, yedek parça maliyetleri ve güvenlik donanımları da uzun vadeli kullanım açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında gösteriliyor.

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 4

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

- Peugeot 208

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 5

- Volkswagen Polo 1.0 TSI

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 6

- Skoda Scala

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 7

- Opel Corsa Elegance

7 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 8

- Kia Stonic

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 9

- Skoda Fabia

9 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 10

- Citroen C3

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 11

- Dacia Sandero 1.0 TCe

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 12

DÜŞÜK MOTOR HACMİYLE DİKKAT ÇEKEN BENZİNLİ MODELLER

- Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

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Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 13

- Kia Picanto 1.2 MPI

13 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 14

- Mitsubishi Space Star (Mirage)

14 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 15

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

- Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

15 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 16

- BMW 116d

16 17
Araba alacaklar dikkat: En az yakan otomobil modelleri belli oldu - Resim: 17

- Toyota Corolla 1.4 D-4D

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