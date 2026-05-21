Trabzonspor ile Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayıma geçilirken iki takımın da teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

FATİH TEKKE: '14 AYDIR HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR İSTEK VE COŞKU VAR'

Konyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şunları söyledi:

"Konyaspor’u da tebrik etmek lazım, güçlü ekipleri eleyerek buraya geldiler. Ayrıca çok net söyleyeyim, takımda 14 aydır hiç görmediğimiz bir istek ve coşku var. Biz bu kupayı çok istiyoruz, oyuncularım bunu hak etti.

Kupayı kazanırsanız size kazandıracağı şeyler de var. Bunların başında zaman geliyor. Trabzonspor’un bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey zaman. Çünkü transfer planlamasında yapacağınız hamleler ve alternatifleri değerlendirme süreci buna bağlı. Ama neticede bu bir oyun ve bu oyunda bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Yine de ben çalıştığım bu ekibi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler, her şeyiyle yanımda oldular. Artı ve eksileriyle hafızamda çok özel bir grup olarak kalacaklar. Onlarla gurur duyuyorum. Yarın da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar."

SAVIC: 'BURADA OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

Trabzonspor kaptanı Stefan Savic ise "Bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Buraya çok hazır bir şekilde geldik. Tek hedefimiz kupayı kazanmak. Geldiğimde bu tip maçları oynayacağımızın bilincindeydim. Büyük bir kulüpte olduğumu biliyordum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımımız, taraftarımız ve şehrimiz için bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT: 'TRABZONSPOR BU SENENİN EN BAŞARILI TAKIMLARINDAN BİRİ'

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise şöyle konuştu:

"Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Umuyorum ki güzel bir final olur. Trabzonspor ve Konyaspor gibi takımlar sahaya büyük mücadele koyar. Bütün umudumuz, inşallah kupayı bizim kazanmamızdır.

Bu finali oynayacak olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Her final oynayacak takım gibi buraya gelmişken kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi taçlandırmak için istiyoruz.

Trabzonspor bu senenin en başarılı takımlarından biri. Zamana ihtiyacı olan bir takımın nasıl başarılı olabileceğini takip ettik. Çok fazla silahları var. Güçlü bir rakip. Hazırlıklarımız tamamlandı. Nasıl oynamamız gerektiğine çalıştık. Ne sadece savunma ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. İyi mücadele etmeli ve finalin her dakikasını konsatrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz."

ADİL DEMİRBAĞ: 'ŞEHRİMİZİN BUNA ÇOK İHTİYACI VAR'

Adil Demirbağ da "Ben ve takım arkadaşlarım adına söylüyorum; kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz. Çünkü şehrimizin ve takımımızın buna çok ihtiyacı var" dedi.