Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan 52 yaşındaki Arzu Marankoz, yıllarca sağlık sektöründe hizmet verdikten sonra emekliliğinde toprağa yönelerek ilham veren bir başarı hikayesine imza attı.
Emekli olup bilmediği işe başladı: Şimdi tarlasından servet fışkırıyor
Zonguldak'da emekliliğin ardından Arzu Marankoz, sağlık sektörünü bırakarak atıl durumdaki araziyi "salep orkidesi" ile tarıma kazandırdı. Marankoz, bu girişimi ile paraya paraya demiyor.Kaynak: AA
Üç yıl önce emekli olan bir çocuk annesi Marankoz, köyündeki boş ve atıl araziyi yüksek ekonomik değere sahip "salep orkidesi" ile tarıma kazandırdı.
Salep orkidesi, doğadan toplanması yasak olan endemik bir tür olduğu için işe resmi adımlarla başlayan Marankoz, Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli üretim izinlerini aldı.
Ziraat mühendislerinin sağladığı teknik destek ve eşinin yardımıyla ilk olarak 300 metrekarelik bir alanda deneme üretimine başladı. Emek ve özveriyle geçen üç yılın ardından üretim alanını 1,5 dönüme çıkarmayı başardı.
Bu sezon toprakla buluşturduğu 100 bin yumrudan yaklaşık 1 ton rekolte bekleyen girişimci, gözünü daha da yükseklere dikmiş durumda.
Hasat edilen yumrular toz haline getirilerek geleneksel içeceklerin yanı sıra dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde yoğun talep görüyor.
Marankoz, Tarım ve Orman Bakanlığının kadın girişimcilere sunduğu desteklerden de güç alarak, mevcut arazisini önümüzdeki yıllarda 10 dönüme çıkarmayı hedefliyor.
Tarım serüveninin başlarında salep orkidesi yetiştirmeyi hiç bilmediğini ancak devletin ilgili kurumlarının dikimden bakıma kadar her aşamada yanında olduğunu belirten Marankoz, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:
"İş gücü olarak zorlayıcı yanları olsa da, severek yapıldıktan sonra her şey çok daha kolay ilerliyor. En büyük destekçim eşim; toprağın hazırlanmasından dikimine kadar her şeyi birlikte yapıyoruz. Bu, hem ev hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir iş. Özellikle kadınlarımızın rahatlıkla yapabileceği ve aile bütçelerini güçlendirebilecekleri bir alan. Gerekli yasal prosedürleri yerine getirerek bu işe gönül veren herkesin başarılı olacağına inanıyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum."
Salep orkidelerinin fiyatları; yumru (fide) ve toz salep olmak üzere ikiye ayrılır. Ekimlik fide fiyatları paket büyüklüğüne göre değişirken, tüketimlik kurutulmuş toz salep oldukça yüksek fiyatlı olarak biliniyor. 55 adetlik dikime hazır salep orkidesi yumrusu paketleri 950 TL ile 1.550 TL arasında değişiyor. Hakiki toz salebin kilosu işlenme ve kurutulma süreçlerine göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında farklılık gösteriyor.