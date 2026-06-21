Emekli olup bilmediği işe başladı: Şimdi tarlasından servet fışkırıyor

"İş gücü olarak zorlayıcı yanları olsa da, severek yapıldıktan sonra her şey çok daha kolay ilerliyor. En büyük destekçim eşim; toprağın hazırlanmasından dikimine kadar her şeyi birlikte yapıyoruz. Bu, hem ev hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir iş. Özellikle kadınlarımızın rahatlıkla yapabileceği ve aile bütçelerini güçlendirebilecekleri bir alan. Gerekli yasal prosedürleri yerine getirerek bu işe gönül veren herkesin başarılı olacağına inanıyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum."