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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

LYON MAÇINDA OYNAYAN İSİMLERE ÖZEL PROGRAM

Lyon karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Bu oyuncular ikinci bölümde ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, 21 Ağustos Cuma günü yapacağı son antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.