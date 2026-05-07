Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde yaptı.

İdman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, ardından iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Antrenmanın devamında futbolcuların taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin, yarın yapacağı son antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacağı ifade edildi.