Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde yaptı.

İdman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, ardından iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Antrenmanın devamında futbolcuların taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin, yarın yapacağı son antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Gaziantep FK'nın yıldızını transfer etmek istiyorFenerbahçe ve Beşiktaş, Gaziantep FK'nın yıldızını transfer etmek istiyorSpor