Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin, Lille forması giyen Mohamed Bayo’yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Foot Mercato’nun haberine göre 28 yaşındaki Gineli santrfor, sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’de kiralık olarak geçirdi.

AVRUPA’DAN DA İLGİ VAR

Bayo’ya sadece Türkiye’den değil, Avrupa’nın 5 büyük liginden de talipler olduğu belirtildi. Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo gibi kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Tecrübeli golcü, Gaziantep FK formasıyla bu sezon 30 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bayo’nun piyasa değerinin ise 4 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.