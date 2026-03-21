Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, özellikle forvet hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Kulüp kurmaylarının, piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız bir santrforu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Daha önce Juventus'ta kiralık forma giyen Lois Openda'nın da listede yer aldığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin radarına giren bir başka isim dikkat çekiyor:

MANCHESTER CİTY'NİN MISIRLI YILDIZI OMAR MARMOUSH

Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Omar Marmoush ile ciddi şekilde ilgileniyor. Transferde kiralık formülünün de masada olduğu aktarılıyor. Sarı-lacivertlilerin, transfer dönemi resmi olarak başlamadan önce anlaşma sağlamayı hedeflediği vurgulanıyor.

OMAR MARMOUSH'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki Mısırlı santrfor, bu sezon Manchester City forması altında 29 maçta görev yaptı. Bu süreçte 6 gol atıp 3 asist üreterek toplam 9 gole katkı sağladı.Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden Marmoush'un güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 60 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU PROFİLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Omar Marmoush, yalnızca santrfor olarak değil; sol kanat ve on numara pozisyonlarında da etkili şekilde forma giyebiliyor. Bu çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin hücum hattına büyük esneklik katabilecek bir özellik olarak değerlendiriliyor.Kariyerine Wadi Degla'da başlayan Marmoush, daha sonra Wolfsburg, St. Pauli, Stuttgart ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.

Manchester City, 2024-2025 sezonu devre arasında oyuncuyu 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Mısır Milli Takımı'nda da 46 maçta forma giyen ve 10 gol atan Marmoush, uluslararası arenada da kendini kanıtlamış bir isim.

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, eğer gerçekleşirse sarı-lacivertlilerin gelecek sezonki iddiasını artıracak nitelikte görünüyor.