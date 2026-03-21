Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro İcardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu.
Galatasaray'da Icardi krizi: Okan Buruk devreye girdi
Galatasaray'da Mauro Icardi gerilimi sürüyor. Son haftalarda yedek kalan ve Liverpool deplasmanında Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna girmek istemediği iddia edilen Arjantinli yıldız ile teknik direktör Okan Buruk arasında kritik bir görüşme yapılacak. İşte detaylar.Derleyen: Hava Demir
SAKATLIĞI 1 AY SÜRECEK
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle 1 ayı bulacak yokluğunda fikstür ve sakatlığının son durumu henüz netleşmediği için kaçıracağı maç sayısı belirsiz.
Ancak Galatasaray'ın en iyi ihtimalle 3 veya 4 karşılaşmada Nijeryalı santrfordan yoksun kalacağı gözüküyor.
ICARDI'YE 11 YOLU GÖZÜKÜYOR
Bu süreçte oynanacak karşılaşmalarda Mauro Icardi'nin sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
OKAN BURUK GÖRÜŞECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli yıldız ile izin dönüşü bir toplantı yapacağı öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken Okan Buruk da oyuncusundan yüksek konsantrasyon almanın peşinde.
ICARDI GÖNÜLSÜZ DAVRANIRSA
Buna karşın bu süreçte Icardi'nin gönülsüz tavırlarına devam etmesi halinde Tangocu kulübeye demir atacak.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 kez fileleri sarsmıştı.
2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin sezon sonunda kontratı son bulacak.
Arjantili yıldız ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamazsa, forvet bölgesinde forma Barış Alper Yılmaz'ın olacak.