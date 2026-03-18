Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler'in Domenico Tedesco'nun talebi doğrultusunda, Juventus’un golcüsü Lois Openda için transfer girişimlerinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE ROTAYI İTALYA’YA ÇEVİRDİ

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda gözünü Serie A’ya çevirdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Belçika Milli Takımı’ndan da yakından tanıdığı Lois Openda’yı kadrosunda görmek istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi harekete geçmeye hazırlanıyor.

JUVENTUS SATIŞA SICAK BAKIYOR

Sezon başında 44 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Openda’nın geleceği netleşmeye başladı. Juventus’un oyuncudan beklediği verimi alamadığı ve bu nedenle yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

İtalyan ekibinin, Haziran ayında devreye girecek satın alma opsiyonu sonrası zarar etmemek adına oyuncuyu satış listesine koyacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE’NİN PLANI NET

Fenerbahçe yönetiminin, Juventus’un satış kararını fırsata çevirmek istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Openda transferinde uygun bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapmayı planlıyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen süreçte resmi adımların atılması bekleniyor.

HÜCUM HATTINA YENİ LİDER

Openda’nın transfer edilmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir değişim yaşanması öngörülüyor. Hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan Belçikalı golcü, sarı-lacivertli ekibin gol yükünü taşıyacak isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Transfer sürecinin, sezon sonuna doğru netlik kazanması bekleniyor.