Ekonominin göz bebeği fabrikasını kapatıyor: 'Çok ağrıma gidiyor' diyerek duyurdu

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluklarından Eren Holding, tekstil sektöründeki ağır daralma nedeniyle Çorlu'daki dev tekstil fabrikasını kapatma kararı aldı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, bu kararı çok zor aldıklarını belirterek işçilerin geleceğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Eren Holding, tekstil sektöründeki çöküş nedeniyle Çorlu'daki dev fabrikasını kapattı. Ahmet Eren "Çok ağrıma gidiyor, işçiler nasıl iş bulacak?" diyerek 2 binden fazla çalışanın mağduriyetini dile getirdi.
Dev Fabrikanın KapanışıÇorlu'da kurulu olan entegre iplik ve kumaş üretim tesisi, Türkiye tekstil sektörünün en büyük yerleşkeleri arasında gösteriliyordu.
Fabrika, günlük 13 ton iplik üretimi, 10 ton iplik boyama ve 25 ton kumaş boyama kapasitesine sahipti. Kapatma kararı sonrası 2 binin üzerinde çalışan işten çıkarıldı.
AHMET EREN'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA
Eren Holding patronu Ahmet Eren, süreci şu sözlerle anlattı:
Eren açıklamasına şunları da ekledi:
“Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı.”Küresel Markalara Üretim ve Sektördeki ÇöküşEren, grubun Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi dünya devlerine üretim yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:
“Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi küresel markalar bizim perakende grubunda ve üretim yapıyoruz ama şu anda tekstil ölüyor. Bizim perakende satışlarımız da düşüyor. Maalesef bizim çıkardığımız işçi sayısı 2 bini buldu. Grubumuzda 14 bine yakın çalışanımız var.”
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ VE ZENGİNLERİ ARASINDA
Eren Grubu, tekstil ve konfeksiyonun yanı sıra çimento, perakende, ambalaj, kağıt, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor; toplamda yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağlıyor. Eren Ailesi ise Forbes'un Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde 37. sırada bulunuyor.