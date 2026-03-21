Ekonominin göz bebeği fabrikasını kapatıyor: 'Çok ağrıma gidiyor' diyerek duyurdu

Eren açıklamasına şunları da ekledi:

“Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı.”Küresel Markalara Üretim ve Sektördeki ÇöküşEren, grubun Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi dünya devlerine üretim yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi küresel markalar bizim perakende grubunda ve üretim yapıyoruz ama şu anda tekstil ölüyor. Bizim perakende satışlarımız da düşüyor. Maalesef bizim çıkardığımız işçi sayısı 2 bini buldu. Grubumuzda 14 bine yakın çalışanımız var.”