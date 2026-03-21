Kill switch eleştirileriyle öne çıkan F-35 savaş uçaklarının ABD'nin onayı olmadan hiçbir operasyonda boy gösteremeyeceği iddia ediliyor. Amerikan savunma devi Lockheed Martin'in F-35 projesinde görev yapan mühendis Nalan Yazgan'dan tartışmaları artıracak bir açıklama geldi.

Habertürk canlı yayında konuşan Nalan Yazgan, F-35 savaş uçaklarının İran tarafından vurulmasıyla büyük bir efsanenin çöktüğünü ve Amerikan uçağının artık yenilmez olmadığını söyledi.

Yazgan "Türkiye, F-35'leri alsaydı, bir savaş anında kaldıramazdık. Zaten kaldırmamamız gerekirdi çünkü uçuşta elde ettiği tüm veriyi ABD'ye aktarırdı." dedi.

Yazgan yaptığı açıklamada, "F-35 hayalet bir uçaktı, büyük bir mit bu söz konusu vurulmayla artık sona erdi. Çin'in F-35'leri görebilen bir teknolojiyi İran'a verdiğine dair raporlar vardı. Bu yaşanan vurulma hadisesi onu doğruluyor. Ben Türkiye'nin F-35 projesinde yer almasına karşıydım.

F-35'i alabilseydik, biz onu uçururduk, radarları alırdık ve onu tanırdık. Radara gelen izdüşümleriyle tanımlatıyorsunuz onu. Sonra hava savunma sistemi bunu o bilgilerle vuruyor. Ancak bize bir saldırı olsaydı, biz onu kaldıramazdık bile (yazılım sebebiyle) . Hatta kaldırmamamız da gerekir, çünkü F-35 belli yarı çaptaki bilgileri eş zamanlı olarak ABD ve İsrail'e aktarıyor. O yüzden kaldırmamamız da en hayırlısı ama maalesef kaldıramazdık. Ona engel olurlardı" dedi.