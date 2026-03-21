Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın Genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji bugünkü hava tahminlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji, rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtildi.