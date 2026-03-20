Milli aranın yaklaşmasıyla birlikte İspanya, iki hazırlık maçında sahaya çıkacak. İspanyol ekip, 27 Mart’ta Sırbistan Milli Takımı, 30 Mart’ta ise Mısır Milli Takımı ile karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesinde teknik direktör Luis de la Fuente aday kadroyu duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Marco Asensio’nun kadroya dahil edilmediği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise son haftalardaki performansı nedeniyle oyuncunun yeniden kadroya çağrılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 36 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, söz konusu maçlarda 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.