Bir üniversite yerleşkesindeki otoparkta aracının yağmur suyu mazgalına takılması sonrası maddi hasar meydana gelen vatandaşın başvurusunu inceleyen KDK, "kusurumuz yok" diyerek tazminat talebini reddeden üniversite yönetimini haksız buldu.
Aracını otoparka park edenler için önemli karar
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), otoparklarda yaşanan kazalarda idarenin sorumluluğu ile ilgili emsal teşkil edecek bir karar vererek, yerinden çıkan mazgal sebebiyle hasar gören aracın zararından ilgili kurumu sorumlu tuttu.Derleyen: Baran Yalçın
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ HATAYI KABUL ETMEDİ
Olaydan sonra hasarı fotoğraflayıp kamera kayıtlarıyla beraber üniversiteye başvuran sürücü, idarenin bakım ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtirken, üniversite yönetimi altyapıda eksiklik olmadığını ve incelemelerin zamanında gerçekleştirildiğini iddia ederek ödeme yapmayı kabul etmemişti.
Konuyu yargı öncesi son merci olan KDK'ye taşıyan vatandaş, 10 bin 141 liralık zararın tazminini talep etti.
Gerçekleştirilen incelemeler sonrası KDK, otopark alanındaki donatıların periyodik kontrol ve güvenliğinden üniversite yönetiminin sorumlu olduğuna vurgu yaparak, olayda "hizmet kusuru" bulunduğu tespitini yaptı.
Kararın gerekçesinde, mazgalın yerinden çıkmasını engelleyecek teknik tedbirlerin alınmadığı ve tehlikeye karşı uyarıcı işaretleme yapılmadığına dikkat çekilerek, idari kurumun yaşanan zararı eksiksiz şekilde karşılaması için rektörlüğe tavsiye kararı verildi.
Bu karar, kamuya açık otoparklarda altyapı eksikliği sebebiyle mağdur olan araç sahipleri için hukuki bir dayanak oluşturdu.