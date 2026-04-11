Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça kontrollü başlayan iki takım da net gol pozisyonları bulmakta zorlandı. İlk yarının son dakikalarına doğru girilirken maçta tempoyu yükselten Fenerbahçe üst üste atakların sonunda N’Golo Kante ile 45’te golü bularak devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Sarı Lacivertliler Anderson Talisca ile 60’ta farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Dorgeles Nene sahneye çıktı ve skoru 3-0’a getirerek maçı kopardı.

3-0’dan sonra maçta tempo düşerken Marco Asensio’nun yokluğunda sazı eline alan Talisca 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ortasını kafa vuruşuyla gole çevirerek skoru tayin etti.

Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak puanını 66’ya yükseltti.

Öte yandan kümse hattında yer alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

KAYSERİSPOR 0-4 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle Kayserispor-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

7' Nene'nin ceza sahası içerisinde içeri çevirdiği topa Guendouzi gelişine vurdu. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

ARCHIE BROWN BİLAL'İ GEÇEMEDİ

11' Archie Borwn'un çaprazdan sert şutunda Bilal gole izin vermedi. Seken topta Kayserispor savunması pozisyonu savuşturdu.

KATONGO UZAKTAN SERT BİR ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

15' Katongo uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Ederson köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

MAKAROV İLE GUENDOUZI ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

33' Makarov ile Guendozi arasında topsuz alanda yaşanan gerilimde Guendouzi yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz Makarov'a sarı kart gösterdi. Fenerbahçe kırmızı kart beklerken yaptığı itirazlar nedeniyle Ederson da sarı kart gördü. Ayrıca Fenerbahçe yedek kulübesinde Fred'e de sarı kart çıktı.

TALISCA'NIN ŞUTUNDA BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ

35' Talisca'nın sol çaprazdan sert şutunda Bilal Beyazıt direk dibinde topu çelmeyi başardı.

FENERBAHÇE KANTE İLE ÖNE GEÇTİ

45' Kornerden yapılan ortada Kayserispor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışında N'Golo Kante gelişine vurarak Bilal Beyazıt'ı mağlup etti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: KAYSERİSPOR 0-1 FENERBAHÇE

KAYSERİSPOR TEHLİKELİ GELDİ

54' Cardoso'nu sol kanattan yaptığı ortaya Furkan kafayı vurdu. Top üstten dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TALISCA İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

60' Brown'un pasında ceza sahası yayının üzerinde topa gelişine vuran Anderson Talisca farkı ikiye çıkaran golü attı.

FENERBAHÇE DORGELES NENE İLE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

63' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Dorgeles Nene rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla kaleci Bilal Beyazıt'ı mağlup etti ve skoru 3-0'a getirdi.

TALISCA KENDİSİNİN İKİNCİ TAKIMININ DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

87' Kerem Aktürkoğlu'nun ortasını kafa vuruşuyla gole çeviren Talisca farkı dörde çıkardı.