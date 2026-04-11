Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

SKRINAR YERİNİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE BIRAKTI

İlk yarının son dakikalarında N’Golo Kante’nin attığı golle devreye 1-0 önde giren Fenerbahçe’de ikinci yarıda Milan Skriniar’ın yerine Çağlar Söyüncü’nün oyuna girmesi şaşkınlık yaratmıştı.

SAKATLIK RİSKİ NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Yayıncı kuruluş Bein Sports’un aktardığı bilgilere göre; Skriniar sakatlık riski nedeniyle oyundan çıktı.

Skriniar’ın Kayserispor maçında oynamasının risk taşımasına rağmen bu deplasmanda takımı yalnız bırakmak istememesinden dolayı sahaya çıktığı aktarılırken devam etmesi durumunda ise ağır bir sakatlıkla karşı karşıya kalabileceğinden böyle bir karar alındığı bilgisi paylaşıldı.