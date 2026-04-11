Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinde son dönemde artan “kur krizi ve devalüasyon” tartışmalarına net bir yanıt verdi. Yeşilada, jeopolitik risklere ve Körfez Krizi’nin yarattığı arz şoklarına rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mevcut araçlarıyla “güçlü TL” politikasını sürdürebileceğini savunuyor.
Atilla Yeşilada'dan dolar analizi: Yükselecek mi? Yerinde mi sayacak
Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinde son dönemde artan “kur krizi ve devalüasyon” tartışmalarına net bir yanıt verdi.Derleyen: Hava Demir
Türkiye’de ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları olan döviz kuru ve Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi üzerine çarpıcı bir analiz kaleme alan ekonomist Atilla Yeşilada, piyasalardaki “kur krizi kaçınılmaz” söylemlerine karşı çıktı. Yeşilada, mevcut konjonktürde bir devalüasyonun değil, güçlü TL politikasının önceliklendirileceğini öngörüyor.
"TCMB’nin Kas Hafızası Güçlü"
Piyasalarda sıkça dile getirilen “TL aşırı değerli, kur serbest bırakılmalı” görüşünü eleştiren Yeşilada, böyle bir adımın devasa bir enflasyon şoku yaratacağını ve siyasi maliyetinin çok ağır olacağını vurguluyor. Yeşilada’ya göre, TCMB’nin elindeki araçlar bir ödemeler dengesi krizini önlemeye fazlasıyla yetiyor.
Yeşilada, kurumun bu konudaki yetkinliğini şu sözlerle özetliyor:
"TCMB’nin kur üzerindeki büyük baskılarla başa çıkma ve bu süreçten galip çıkma konusunda ciddi bir 'kas hafızası' var. 2019 yerel seçimleri, 2023 genel seçimleri ve Rahip Brunson krizi gibi dönemlerde atılan adımlar, TCMB’nin rezerv yönetimi konusunda ne kadar proaktif olabileceğini gösterdi."
Körfez Krizi ve Küresel Etkiler
Körfez bölgesindeki gerilimi "war porn" (savaş pornografisi) olarak tanımlayan ve gelişmeleri yakından takip eden Yeşilada, bölgedeki çatışmaların küresel ekonomik dayanıklılığı en az bir yıl daha zayıflatacağını öngörüyor.
Ancak Yeşilada, Türkiye’nin bu arz şoklarına rağmen TL’yi koruyabileceğini, çünkü TCMB’nin bankalardan döviz borçlanıp TL verme (swap işlemleri) yoluyla rezervlerini yeniden oluşturma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor.
İki Kritik Risk Faktörü
Yeşilada, “güçlü TL” politikasının devam edeceğini öngörse de, bu durumun önündeki iki temel riske de işaret ediyor:
Siyasi Öngörülemezlik: Erdoğan’ın “ucuz TL” lobisinin baskısıyla aniden %25’lik bir devalüasyon kararı alma ihtimali.
İç Siyasi Kriz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklanması gibi senaryoların tetikleyebileceği bir güven şoku ve buna bağlı “bankaya hücum” riski.
Ancak Yeşilada, siyasi risklerin büyük ölçüde fiyatlandığını belirterek, felaket senaryolarına karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyor.
Enflasyonla Mücadelede Tek Araç
Analizini, “bütçe disiplini ve yapısal reformların olmadığı bir ortamda güçlü TL, kontrolsüz enflasyonu engellemek için elde kalan tek araçtır” diyerek noktalayan Atilla Yeşilada, yatırımcıların mevcut politikaların sürdürülebilirliğine odaklanması gerektiği mesajını veriyor.