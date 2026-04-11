Pek çok kişi para gönderirken açıklama kısmını boş bırakmayı tercih ediyor. Ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; açıklama içermeyen bir para transferi, hukuk karşısında "mevcut bir borcun ödenmesi" olarak kabul ediliyor.
IBAN ile para gönderirken o boşluğa sakın dokunmayın: Paranızı geri alamazsınız
Dijital bankacılık kullanımının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi IBAN transferleri oldu. Ancak çoğu vatandaşın "sıradan bir işlem" olarak gördüğü EFT ve Havale işlemlerinde, hukuk sisteminin çok az bilinen bir kuralı dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.Süleyman Çay
Yani dolandırıcıya para kaptırdığınızda, şahıs mahkemede "Bana borcu vardı, onu ödedi" diyerek kendisini savunabiliyor.
Uzmanlar uyarıyor; gönderim yaparken mutlaka "Şu hizmet bedelidir, aksi halde iadesi gerekir" ibaresini ekleyin.
Son günlerde yaygınlaşan bir diğer yöntem ise "yanlışlıkla para gönderimi" mizanseni. Hesabınıza gelen 1 TL veya 5 TL gibi küçük tutarlar, aslında hesabınızın aktifliğini ölçen bir "oltalama" yöntemi olabilir.
Sizi arayıp parayı geri isteyenlere karşı bankanızla iletişime geçmek, doğrudan iade yapmamak hayati önem taşıyor.
Dolandırıcılar iz bırakmamak için genellikle öğrenci veya iş arayan kişilerin hesaplarını "ek kazanç" vaadiyle kiralıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi bir ev hanımı ya da öğrenci çıksa bile, bu durum parayı kurtarmanıza engel değil.
Uzmanlar, ilk 15 dakika içinde bankaya yapılacak "Bloke Talebi" ve eş zamanlı Savcılık başvurusuyla paranın çekilmesinin engellenebileceğini belirtiyor.
Peki, paranız giderse ne yapmalısınız? İşte 3 adımda acil eylem planı:
Saniyeler içinde bankayı arayıp "şüpheli işlem" kaydı açtırın.
Yazışma ve dekontların ekran görüntüsünü asla silmeyin.
Vakit kaybetmeden en yakın adliyeye giderek "Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık" suç duyurusunda bulunun.