Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin dev holdingi milyarları bulan fabrikasını tamamen satıyor

TMSF, kayyum yönetimindeki varlıkların satış sürecinde stratejik bir adım daha attı. 2025 yılında Can Holding’e yönelik operasyonlar kapsamında el konulan hisselerle bağlantılı olarak, Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş. bünyesindeki ağır çelik fabrikasını satışa çıkardı

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki varlıkların satış sürecinde stratejik bir adım daha attı. 2025 yılında Can Holding’e yönelik operasyonlar kapsamında el konulan hisselerle bağlantılı olarak, Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş. bünyesindeki ağır çelik fabrikası vitrine çıktı.

Liman komşusu olan ve devasa kapasitesiyle dikkat çeken tesis için ihale tarihi belirlendi.

Söz konusu satış, Eylül 2025’te gerçekleşen ve iş dünyasında geniş yankı uyandıran operasyonların bir devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere, Can Holding iştiraki olan 121 şirkete kayyum atanmış, bu süreçte holdingin Tekfen Holding üzerindeki hisselerine de devlet tarafından el konulmuştu.

TMSF, mülkiyeti kendisine geçen bu varlıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla satış takvimini işletmeye başladı.

Satışa çıkarılan fabrika, sanayi ve lojistik açısından Türkiye’nin en değerli noktalarından birinde yer alıyor.

Toplam 49 bin 500 metrekarelik arazi, Uluslararası Derince Limanı’nın hemen bitişiğinde yer alıyor. Firma, ağır çelik imalatı ve sanayi altyapısında hizmet veriyor.

TMSF tarafından yayımlanan ilana göre, tesis için belirlenen muhammen bedel dudak uçuklattı. Fabrika için 1 milyar 180 milyon TL taban fiyat belirlendi.

İhale 27 Nisan 2026’da TMSF İstanbul Esentepe Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Dev fabrikanın yeni sahibinin kim olacağı, özellikle bölgedeki lojistik ve ağır sanayi yatırımları açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
