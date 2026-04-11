Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE İLK YARININ SON DAKİKASINDA KANTE İLE GOLÜ BULDU
İlk yarının son dakikasında Sarı Lacivertliler N’Golo Kante’nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
EDERSON'A TRİBÜNDEN ATILAN BİR YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Golün hemen ardından ise Fenerbahçe’de Brezilyalı kaleci Ederson’a tribünden atılan bir yabancı madde isabet etti. Kayserisporlu futbolcular kale arkasındaki taraftarlara yabancı madde atmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
BREZİLYALI KALECİ SARGIYLA OYUNA DEVAM ETTİ
Sahaya giren sağlık ekibinin Ederson’un kaş bölgesine sargı yapmasının ardından bir süren duran oyun Kayserispor’un santra vuruşuyla devam etti.