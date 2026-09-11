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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi alanındaki değerlendirmeleriyle tanınan Mahfi Eğilmez, bu kez futbol gündemine ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Eğilmez, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifasını değerlendirdi.

"İSTİFASINI GERİ ALMADI"

İsmail Kartal'ın istifasına neden olan gelişmelerin bilinmediğini belirten Eğilmez, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına bu nedenleri açıklamadan sessiz kalabileceğini ifade etti.

Eğilmez, Kartal'ın kararından geri dönmemesine dikkat çekerek, "İsmail Kartal istifasını geri almadı. İstifa kararına nelerin sebep olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Fenerbahçe'ye zarar vermemek üzere bu nedenleri de açıklamayacak ve sessiz kalacaktır" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN KIYASLAMA

Jose Mourinho üzerinden de bir karşılaştırma yapan Eğilmez, Kartal'ın herhangi bir ödeme almadan görevinden ayrıldığını vurguladı.

Eğilmez, "Kendisinden belki yüz kat daha zengin olan Mourinho'nun tazminat alabilmek için kovulmayı beklediği bu berbat futbol aleminde hiçbir şey almadan istifa edip gitti" dedi.

"İSTİFA ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasını Mourinho döneminden önce de desteklediğini belirten Eğilmez, istifaya üzüldüğünü ancak kararın ardından geri dönmemesini doğru bulduğunu söyledi.

Eğilmez açıklamasını, "Bu onurlu davranışından dolayı bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal'ı kutluyorum" sözleriyle tamamladı.