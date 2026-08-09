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Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Enner Valencia, Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden Boca Juniors'a transfer oldu.

BOCA JUNIORS RESMEN DUYURDU

Arjantin ekibi, 36 yaşındaki Ekvadorlu santrforla 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Son olarak Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon 22 karşılaşmada 8 gol kaydetti.

Valencia ayrıca Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da ilk 11'de görev yaptı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 48 GOL

Enner Valencia, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden biri.

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde hücum hattının önemli parçalarından biri haline gelen Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 90 karşılaşmada 48 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİNDE 190'DAN FAZLA GOL

Deneyimli forvet kariyeri boyunca Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 9 kupa kazanan Valencia, 190'dan fazla gol atarken 70 asist yaptı.

EKVADOR TARİHİNE GEÇTİ

Enner Valencia'nın milli takım kariyeri de önemli başarılarla dolu.

Ekvador formasıyla 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America'da mücadele eden tecrübeli santrfor, milli takımda kaydettiği 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

36 yaşındaki Valencia, kariyerindeki yeni sayfayı şimdi Arjantin'de açacak ve Boca Juniors formasıyla 2027 yılının sonuna kadar mücadele edecek.