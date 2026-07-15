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Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saatini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 4 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun takımşa birlikte çalışmalara başlamak için yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

16.50'DE İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Greenwood'u taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Mason Greenwood'un, daha sonra kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MASON GREENWOOD KİMDİR?

1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya gelen Mason Greenwood, futbola Manchester United altyapısında başladı. Henüz 17 yaşında A takıma yükselen İngiliz futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpte gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Manchester United formasıyla 129 resmi karşılaşmaya çıkan Greenwood, 35 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak adından söz ettirdi.

2023-2024 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği İspanya ekibi Getafe'de kariyerini yeniden çıkışa geçiren yıldız oyuncu, La Liga'da 36 maçta 10 gol ve 6 asist üretti.

Bu performansının ardından 2024 yazında Fransız temsilcisi Marsilya'ya transfer olan Greenwood, burada da yükselişini sürdürdü. İlk sezonunda 22 gol ve 5 asist kaydeden İngiliz futbolcu, ikinci sezonunda ise 45 maçta 26 gol ve 11 asistle toplam 37 gole doğrudan katkı verdi.

İngiltere'nin tüm alt yaş milli takımlarında forma giyen Greenwood, A Milli Takım seviyesinde de görev yaptı.

1.81 metre boyundaki 24 yaşındaki futbolcu; sağ kanat başta olmak üzere santrfor, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Her iki ayağını da etkili kullanabilen Greenwood, sürati, bire birde rakip eksiltme becerisi, gol vuruşları ve oyun görüşüyle Avrupa futbolunun en yetenekli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.