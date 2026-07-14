Marsilya'dan 39.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılarak sarı lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transferi olan Mason Greenwood, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim." dedi.

Transferi sonrası ilk sözlerinde Fenerbahçe'ye gelme kararını vermekte zorlanmadığını ifade eden Greenwood ayrıca taraftarlara da şampiyonluk mesajı gönderdi.

GREENWOOD: 'HEYECAN VERİCİ BİR FUTBOL OYNUYORUM'

Greenwood Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe benimle ilgilendiğinde karar vermek hiç zor olmadı. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Verdiğim sözü yerine getirdim. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Heyecan verici bir futbol oynuyorum. Çok gol atmayı ve çok fazla pozisyon üretmeyi seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyla statta ve sokaklarda buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Umarım bunu başarabiliriz. Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının çılgınlığını çok derinden hissettim."