Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geleceği müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, günün antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki çalışma, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon uygulamalarıyla sürdü. Pas organizasyonları üzerinde çalışan futbolcular, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Slavia Prag karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.