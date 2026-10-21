Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geleceği müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, günün antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı - Resim : 1

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki çalışma, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon uygulamalarıyla sürdü. Pas organizasyonları üzerinde çalışan futbolcular, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

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Slavia Prag karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.