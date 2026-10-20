Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.
SON DAKİKADA GALİBİYET KAÇTI
Fenerbahçe, uzun süre 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyamadı. 90. dakikada P. Kacor'un attığı golle Slavia Prag skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A TEPKİ
Son dakikalarda gelen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli taraftarların tepkisi yükseldi. Fenerbahçe tribünleri maçın sona ermesinin ardından İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne Haziran 2026'da getirildiği bilgisi güncel kaynaklarda da yer alıyor.