Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe 2-0'ı koruyamadı: Taraftar İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı - Resim : 1

SON DAKİKADA GALİBİYET KAÇTI

Fenerbahçe, uzun süre 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyamadı. 90. dakikada P. Kacor'un attığı golle Slavia Prag skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A TEPKİ

Son dakikalarda gelen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli taraftarların tepkisi yükseldi. Fenerbahçe tribünleri maçın sona ermesinin ardından İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne Haziran 2026'da getirildiği bilgisi güncel kaynaklarda da yer alıyor.