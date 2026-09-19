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EuroLeague'in bu sezon ilk kez düzenlediği Süper Kupa organizasyonunda Fenerbahçe Tarfin ile Dubai BC üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi 85-77 kazanan Fenerbahçe, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

HORTON-TUCKER'DAN 22 SAYI

Sarı-lacivertlilerde Talen Horton-Tucker, kaydettiği 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Wade Baldwin ve Trent Forrest 11'er, Shavon Shields 10, Braxton Key ise 8 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

DUBAI'YE BERTANS VE OKOBO'NUN SAYILARI YETMEDİ

Dubai BC'de Davis Bertans ve Elie Okobo 14'er sayıyla mücadele ederken Mfiondu Kabengele 9, Toko Shengelia ise 8 sayı üretti.