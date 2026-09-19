Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yeniden bir araya geleceği iddia edildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu hafta içerisinde Ali Koç'u telefonla arayarak kulüp binasına davet edecek.

Gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ana gündem maddesinin ise Maltepe projesi olacağı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç ile projenin geleceğini ve eski başkanın çalışmalara ne ölçüde dahil olacağını görüşeceği öne sürüldü.

ALİ KOÇ'UN VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Hamzaoğlu, Aziz Yıldırım'ın planına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Ali Koç'la Maltepe projesine ne kadar dahil olacağını konuşacaklar. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre Hakan Safi'yi de bu projeye dahil edip üçlü bir konsorsiyum olarak bu işi yapabilirler.”

Buna göre Ali Koç'un vereceği cevap, projenin nasıl ilerleyeceğinde belirleyici olacak. Koç'un projeye dahil olması halinde Hakan Safi'nin de sürece katılması ve çalışmaların üçlü bir konsorsiyum üzerinden yürütülmesi gündeme gelebilecek.

Böylece Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'nin Maltepe projesi için birlikte hareket etmesi ihtimali ortaya çıkacak.