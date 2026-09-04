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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Anderson Talisca'nın vedasının ardından sarı-lacivertli kulüp, milli stoper Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayırdı. Kulüp, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

AYRILIK TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı resmi bildirimle birlikte Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Böylece deneyimli savunmacının sarı-lacivertli kariyeri de sona ermiş oldu.

YENİ TAKIMI ÇORUM FK

Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki stoperin yeni adresi de netleşti. Çağlar Söyüncü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde Çorum FK tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024 yılında Atletico Madrid'den 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla toplam 75 resmi maça çıktı. Milli stoper bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Çağlar Söyüncü, yeni sezonda kiralık değil, bonservisiyle Çorum FK forması giyecek.