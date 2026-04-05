Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan 90+11'de attığı golle 1-0 mağlup etti.

Uzatmalarda Dorgeles Nene'nin Agbadou ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda hakem Yasin Kol'un penaltı kararı maçın büyük tepkilere yol açtı.

Beşiktaş kararı, 'Skandal bir penaltı kararı.' diyerek eleştirirken futbol yorumcularından peşi sıra sert tepkiler geldi.

Penaltı kararına yönelik öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle;

Erman Özgür: "Kötü futbol konuşacaktık, şimdi kötü hakem konuşacağız. Fenerbahçe maçı çok hak etti ama kimse kusura bakmasın, uzatmalarda bu penaltıyı vermek art niyettir.

Sinan Engin: "Son yılların en büyük skandal penaltısı. Bir de VAR ile konuşuyor. Çok ayıp! Bu penaltı son yılların en saçma kararı! Yasin Kol, insanlar seni görünce 'Bu penaltıyı nasıl verdin' demeyecek mi? Çok ayıp!"

Fırat Aydınus: "Net olarak söylüyorum, penaltı değil. Çok ama çok ağır bir karar."

Ahmet Çakar: "Türk hakemleri Allah sizin belanızı versin. Türk hakemliği kriminal bir hale gelmiş. VAR odası Epstein adasından beter olmuş. Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için uydurulmuş bir penaltı."

Erman Toroğlu: "Net penaltı değil, ilk görüşte aldandım ama şimdi daha dikkatli izliyorum net penaltı değil. Bence çağırmalıydı. Net gördüm penaltı değil. Fenerli futbolcu kendini atıyor. Yazık olmuş.