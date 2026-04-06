OLAYLAR

1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.

1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.

1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.

1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.

1869 - Selüloit'in patenti alındı.

1872 - Pertevniyal Lisesi, "Mahmudiye Rüştiyesi" adı altında eğitim-öğretime başladı.

1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.

1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.

1909 - Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü.

1914 - Askerî Yargıtay kuruldu.

1917 - ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920 - Anadolu Ajansı kuruldu.

1927 - Amerikalı yüzücü Johnny Weissmuller, 100 metre mesafede üç stilde üç dünya rekoru kırdı.

1941 - Mihver devletleri, Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu.

1953 - Türkiye Genç Millî Futbol Takımı dünya üçüncüsü oldu.

1956 - Hayat mecmuası'nın ilk sayısı çıktı.

1972 - Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.

1973 - Kontenjan senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

1979 - Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.

1980 - Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekâlet etmeye başladı. TBMM'de yine cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı. 12 Eylül 1980'e kadar aylarca cumhurbaşkanı seçilemedi.

1980 - Eskişehir'de DİSK'in düzenlediği mitingte olaylar çıktı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

1988 - Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1994 - Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

2005 - Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Irak Cumhurbaşkanlığı'na getirildi.

DOĞUMLAR

1483 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1520)

1812 - Alexander Herzen, Rus yazar ve düşünür (ö. 1870)

1820 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (ö. 1910)

1849 - John William Waterhouse, İngiliz ressam (ö. 1917)

1904 - Kurt Georg Kiesinger, Alman politikacı (ö. 1988)

1911 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)

1915 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1990)

1915 - Yusaku Kamekura, Japon grafik tasarımcı (ö. 1997)

1920 - Edmond H. Fischer, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2021)

1928 - James Watson, Amerikalı bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (DNA yapısını çözen) (ö. 2025)

1929 - Nancy MacKay, Kanadalı atlet (ö. 2024)

1937 - Merle Haggard, Country müzik efsanesi Amerikalı müzisyen (ö. 2016)

1937 - Billy Dee Williams, Amerikalı aktör, sanatçı ve yazardır

1937 - Memo Morales, Venezuelalı şarkıcı (ö. 2017)

1938 - Paul Daniels, İngiliz illüzyonist ve televiyoncu (ö. 2016)

1939 - Göksel Kortay, Türk oyuncu, seslendirme sanatçısı ve çevirmen

1941 - Angeliki Laiu, Yunan Bizantolog (ö. 2008)

1941 - Zamfir, Rumen müzisyen

1942 - Barry Levinson, Amerikalı film yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve oyuncu

1942 - İlgün Soysev, Türk bestekâr

1942 - Erdoğan Gürbüz, Türk bürokrat (ö. 2025)

1945 - Rodney Bickerstaffe, İngiliz aktivist, yönetici ve sendikacıdır (ö. 2017)

1949 - Patrick Hernandez, Fransız bir müzisyen ve şarkıcıdır

1949 - Horst Störmer, Alman fizikçi

1952 - Udo Dirkschneider, Alman şarkıcı ve söz yazar

1952 - Marilu Henner, Amerikalı oyuncu, yazar ve televizyon yapımcısı

1955 - Michael Rooker, Amerikalı oyuncu

1956 - Michele Bachmann, ABD'li politikaçı

1956 - Normand Corbeil, film, video oyunu ve televizyon çalışmalarıyla bilinen Kanadalı besteciydi (ö. 2013)

1957 - Mehtap Ar, Türk oyuncu ve tiyatrocu (ö. 2021)

1957 - Paolo Nespoli, İtalyan astronot ve mühendis

1962 - Yvette Bova, Amerikalı vücut geliştirmeci ve pornografik film oyuncusu

1963 - Rafael Correa, Ekvadorlu siyasetçi

1969 - Paul Rudd, Amerikalı oyuncu

1971 - Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu

1972 - Anders Thomas Jensen, Danimarkalı senarist ve film yönetmeni

1972 - Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Sun Wen, Çinli eski millî futbolcu

1975 - Murat Güloğlu, Türk haber spikeri ve TV programı yapımcısı

1975 - Zach Braff, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist

1976 - James Fox, Galli şarkıcı-şarkı yazarı

1978 - İgor Semşov, Rus eski millî futbolcu

1980 - Tommi Evilä, Finlandiyalı uzun atlamacı

1981 - Turan Kuş, Türk eski futbolcu

1982 - Damien Walters, İngiliz serbest koşucu, dublör, trambolin uzmanı ve jimnastikçi

1983 - Diora Baird, Amerikalı oyuncu ve model

1983 - Mitsuru Nagata, Japon futbolcu

1983 - Bobbi Starr, Amerikalı porno oyuncusu

1984 - Michaël Ciani, Fransız millî futbolcudur

1984 - Siboniso Pa Gaxa, Güney Afrikalı futbolcudur

1986 - Nikolas Asproyenus, Kıbrıslı futbolcudur

1986 - Gōeidō Gōtarō, Japon emekli profesyonel sumo güreşçisi

1986 - Ryota Moriwaki, Japon millî futbolcudur

1987 - Benjamin Corgnet, Fransız futbolcudur

1988 - Abel Masuero, Arjantinli futbolcu

1988 - Fabrice Muamba, Kongolu asıllı ngiliz futbolcudur

1992 - Ken, Koreli oyuncu ve şarkıcı

1994 - Ylli Sallahi, Avusturyalı-Kosovalı futbolcu

1995 - Serginho, Brezilyalı futbolcu

1996 - Tajmuraz Salkazanov, Özet serbest güreşçi

1997 - Mingyu, Koreli şarkıcı

1998 - Peyton List, Amerikalı oyuncu ve model

1999 - Oğuz Kağan Güçtekin, Türk futbolcu

2000 - Can Kaan Turgut, Türk basketbolcu

2001 - Oscar Piastri, Avustralyalı Formula 1 pilotu

2006 - Christ Inao Oulaï, Fildişi Sahilli futbolcu

2009 - Valentina Tronel Bilinen adıyla Valentina, Fransız şarkıcı

ÖLÜMLER

885 - Methodios, Moravya ve Panonya'da Slavlar arasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan misyonerler.

1199 - I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere'nin Fransız asıllı Kralı (d. 1157)

1340 - Basileios, Ağustos 1332 tarihinden öldüğü 1340 yılına kadar Trabzon İmparatorluğu'nun imparatoru (d. 1315)

1490 - Matyas Corvinus, Macaristan Kralı (d. 1443)

1520 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (d. 1483)

1528 - Albrecht Dürer, Alman ressam (d. 1471)

1641 - Domenichino, tam adıyla Domenico Zampieri, İtalyan ressam (d. 1581)

1759 - Johann Gottfried Zinn, Alman anatomist ve bitki bilimci (d. 1727)

1829 - Niels Henrik Abel, Norveçli matematikçi (d. 1802)

1833 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (d. 1748)

1844 - Friedrich Franz Xaver, Avusturyalı general (d. 1757)

1849 - Jan Svatopluk Presl, Bohemyalı doğa bilimci (d. 1791)

1886 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (d. 1818)

1875 - Moses (Moshe) Hess, Alman-Fransız-Yahudi filozof, sosyalist ve Sosyalist Siyonizm'in kurucusu (d. 1812)

1906 - Alexander Kielland, Norveçli yazar (d. 1849)

1909 - Hasan Fehmi Bey, Osmanlı gazeteci (d. 1874)

1915 - Musa Ćazim Ćatić, Bosnalı şair (d. 1878)

1935 - Ömer Hilmi Efendi, Osmanlı şehzadesi ve subay (d. 1886)

1943 - Alexandre Millerand, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Fransız siyasetçi (d. 1859)

1947 - Herbert Backe, Alman politikacı ve savaş suçlusu SS-Obergruppenführer (d. 1896)

1961 - Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, Belçikalı immünolojist ve mikrobiyolojist (d. 1870)

1963 - Otto Struve, Ukraynalı-Amerikalı astronom (d. 1897)

1971 - Igor Stravinsky, Rus besteci (d. 1882)

1972 - Karl Heinrich Lübke, 1959-1969 yılları arasında Batı Almanya cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alman siyasetçi (d. 1894)

1983 - Fakihe Öymen, Türk eğitimci ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden) (d. 1900)

1992 - Isaac Asimov, Amerikalı yazar (d. 1920)

1996 - Greer Garson, İrlandalı aktris (d. 1904)

2000 - Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı (d. 1903)

2005 - III. Rainier, Monako Prensi (d. 1923)

2009 - Ivy Matsepe-Casaburri, Güney Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1937)

2009 - Jacques Hustin, Belçikalı şarkıcı (d. 1940)

2009 - Hızır Tüzel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1956)

2014 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (d. 1920)

2014 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (d. 1918)

2015 - James Best, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

2015 - Nevin Akkaya, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1919)

2016 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (d. 1934)

2016 - Merle Ronald Haggard, Country müzik efsanesi Amerikalı müzisyen (d. 1937)

2017 - Stan Anslow, İngiliz futbolcu (d. 1931)

2017 - Bob Cerv, Amerikalı eski beyzbol oyuncusu (d. 1925)

2017 - Armand Gatti, Oyun yazarı, şair, senarist, gazeteci, film yönetmeni ve film yapımcısı (d. 1924)

2017 - Donald Jay "Don" Rickles, Amerikalı seslendirme sanatçısı, oyuncu ve komedyen (d. 1926)

2017 - Jerzy Vetulani, Polonyalı biyokimyacı, psikofarmakolog ve nörobiyolog (d. 1936)

2018 - Daniel Kahikina Akaka, Amerikalı siyasetçi (d. 1924)

2018 - Sevda Aydan, Türk oyuncu, ressam ve opera sanatçısı (d. 1930)

2018 - Jacques Joseph Victor Higelin, Fransız erkek pop şarkıcısı (d. 1940)

2018 - Pavol Paška, Slovak siyasetçi (d. 1958)

2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)

2019 - Jim Glaser, Amerikalı country müziği sanatçısı (d. 1936)

2019 - Nadja Regin, Sırp oyuncu, yazar ve model (d. 1931)

2019 - David J. Thouless, Britanyalı fizikçi ve bilim insanı (d. 1934)

2020 - Radomir Antić, Sırp eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2020 - M. K. Arjunan, Malayalam dilinde eser veren Hint film müziği bestecisi ve söz yazarı (d. 1936)

2020 - Helène Aylon, Amerikalı feminist yazar, multimedya ve ekofeminist sanatçı (d. 1931)

2020 - Josep Maria Benet i Jornet, İspanyol senarist ve oyun yazarı (d. 1940)

2020 - Alfonso Cortina, İspanyol iş insanı (d. 1944)

2020 - James Drury, Amerikalı aktör ve iş insanı (d. 1934)

2020 - Armando Francioli, İtalyan aktör (d. 1919)

2020 - Brahm Kanchibhotla, Hint-Amerikalı gazeteci (d. 1953)

2020 - Jacques Le Brun, Fransız tarihçi (d. 1931)

2020 - Adlin Mair-Clarke, Jamaikalı, engelli koşu ve sprint konusunda uzmanlaşmış atlet (d. 1941)

2020 - Mark Steiner, Amerika doğumlu İsrailli felsefe profesörü (d. 1942)

2020 - Stephen Sulyk, Ukrayna kökenli Amerikalı Doğu Katolik başpiskoposu (d. 1924)

2020 - Riay Tatary, Suriyeli dini lider (d. 1948)

2020 - Naek L. Tobing, Endonezyalı doktor, seksolog ve yazar (d. 1940)

2020 - Hal Willner, Amerikalı televizyon ve müzik albümü yapımcısı (d. 1956)

2021 - Prathima Devi, Hint aktris (d. 1932)

2021 - Hans Küng, İsviçreli Roma Katolik ilahiyatçı din adamı (d. 1928)

2021 - Umbu Landu Paranggi, Endonezyalı sanatçı ve yazar (d. 1943)

2022 - Rae Allen, Amerikalı aktris, şarkıcı ve tiyatro yönetmeni (d. 1926)

2022 - Helen Golden, Hollandalı şarkıcı (d. 1940)

2022 - Nicole Maestracci, Fransız yargıç (d. 1951)

2022 - David McKee, İngiliz yazar ve illüstratördür (d. 1935)

2022 - Vladimir Jirinovski, Rus politikacı, Türkolog, sosyolog ve avukat (d. 1946)

2022 - Gerd Zimmermann, Alman profesyonel futbolcu (d. 1949)

2025 - Ahmet Levendoğlu, Türk oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar (d. 1945)

2025 - Clem Burke, Amerikalı müzisyen (d. 1954)

2025 - Anna Slováčková, Çek şarkıcı ve aktris (d. 1995)

2025 - Cecilia Villalobos, Şilili eğitimci ve siyasetçi (d. 1962)