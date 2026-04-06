Yıllar sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Yüzüklerin Efendisi serisi, önemli bir oyuncu değişikliğiyle gündemde. “The Hunt for Gollum” adlı yeni filmde Aragorn karakterini canlandıracak isim büyük ölçüde netleşti.

Orijinal üçlemede Aragorn’a hayat veren Viggo Mortensen’in projede yer almayacağı açıklanırken, yapım ekibinin yeni bir oyuncu arayışına girdiği biliniyordu.

YENİ ARAGORN BELLİ OLUYOR

Uzun süredir gündemde olan Leo Woodall ismi, artık güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Oyuncu Elijah Wood’un katıldığı bir podcast’te Woodall’ın Aragorn rolünü üstleneceğini doğrulaması, bu iddiaları güçlendirdi.

“The White Lotus” dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Woodall’ın, karaktere nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak konusu oldu.

ESKİ KADRODAN GERİ DÖNÜŞLER VAR

Yeni filmde Gandalf, Frodo ve Gollum gibi ikonik karakterlerin orijinal oyuncularıyla geri dönmesi planlanıyor. Ian McKellen, Elijah Wood ve Andy Serkis’in projede yer alacağı belirtiliyor.

Andy Serkis’in aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı filmde, Peter Jackson ise yapımcı olarak projeye destek verecek.

HİKÂYE GOLLUM’UN PEŞİNDE

“The Hunt for Gollum”, Gandalf’ın görevlendirmesiyle Aragorn’un Gollum’u Sauron’dan önce bulmaya çalıştığı dönemi konu alacak. Hikâye, Frodo’nun yolculuğunun erken safhalarına odaklanacak.