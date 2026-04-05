Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından penaltı pozisyonunda Dorgeles Nene'nin yerde kaldığı pozisyonda başrol oynayan Emmanuel Agbadou sert açıklamalarda bulundu.

AGBADOU: 'DÜRÜSTÇE KAZANARAK DA ŞAMPİYON OLUNABİLİR'

Yayıncı kuruluşa konuşan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." dedi.