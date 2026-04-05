Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 90+11'DE SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle derbiyi 1-0 kazanarak Galatasaray'ın kaybettiği haftada hata yapmadı ve zirveyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

DERBİDE DRAMATİK SON

Son dakikada gelen gol, Kadıköy’de büyük sevinç yaratırken Beşiktaş cephesinde ise hayal kırıklığına neden oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

FENERBAHÇE 1-0 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladı.

FENERBAHÇE İLK DAKİKADA NENE İLE GOLE YAKLAŞTI

1' Fenerbahçe hızlı başladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Nene Agbadou'dan sıyrılıp şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE TEHLİKELİ GELDİ

6' Beşiktaş Olaitan ile tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisine driplingle giren Olaitan'ın şutunda son anda araya giren Skriniar topu kornere uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ ÖNCE OH SONRA CERNY İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Orkun Kökçü'nün ortasında Oh arka direkte yükselerek kafayı vurdu. Yakın mesafede gelen topu Ederson karşıladı. Devamında Cerny'nin şutunda ise Oosterwolde araya girerek mutlak golü önledi.

TALISCA ŞUTUNDA BARAJA TAKILDI

14' Talisca'nın frikikten şutunda barajdan seken topu Ersin rahat bir şekilde kontrol etti.

TALISCA'NIN FRİKİKTEN ŞUTUNDA ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

24' Talisca'nın ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Ersin Destanoğlu son anda kornere çeldi.

ORKUN'UN ŞUTUNDA EDERSON TOPU ÇELDİ

39' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ederson topu kornere çeldi.

RIDVAN YILMAZ KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

45+4' Guendouzi'nin ceza sahasına girerek Ersin ile karşı karşıya pozisyonda içeri çevirdiği topu Rıdvan Yılmaz son anda araya girerek uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

55' Fenerbahçe Archie Brown'un kafa vuruşuyla golü buldu. Ancak santra yapılacakken VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Yasin Kol gol öncesinde Guendouzi'nin ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA BÜYÜK HATA

61' Gökhan Sazdağı'nın Agbadou'ya pasında hatayı sezen Sidiki Cherif topu kaptı ancak kaleci Ersin'i geçemedi.

CERNY ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

65' Cerny'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin yanından farklı şekilde dışarı çıktı.

CENGİZ ÜNDER'İN SERT ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

72' Ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder şut açısı yaratıp sert vurdu ancak savunmadan seken top direğin üstünden kornere çıktı.

KEREM'İN ŞUTUNDA ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

74' Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu net pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

ERSİN DESTANOĞLU CHERIF'E GEÇİT VERMEDİ

84' Bu kez de Kerem Aktürkoğlu'nun pasında bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Sidiki Cherif yine Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

KEREM FENERBAHÇE'Yİ PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

90+10' Guendouzi'nin pasında defans arkasına sarkan Nene ceza sahası içerisinde Agbadou ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi.