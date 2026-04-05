Süper Lig'de 28. haftada oynanan derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde 90+11'de kaydettiği golle 1-0 yenmeyi başardı.

Uzatmalarda Dorgeles Nene'nin Agbadou ile girdiği pozisyonda hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

Verilen kararın ardından Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşuyla skoru 1-0'a getirerek maçı kazandı.

Yasin Kol'un kararına tepkiler çığ gibi büyürken, Beşiktaşlılığıyla bilinen oyuncu Zafer Algöz de sert ifadeler kullandı.

Algöz, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Maçın kazanma topunu oynamadık. Takımın en iyi kalecisi Ersin’di. Berabere bitse Fenerbahçe de lige havlu atacaktı. Ama Yasin Kol ve VAR başındaki arkadaş, uydurma bir penaltıyla Fenerbahçe’yi lig yarışında tuttular. Gerçekten utanç verici bir karar."

Algöz tepkilerini şöyle sürdürdü:

"Pozisyon ceza sahası dışında, üstelik oyuncumuz topa vuruyor. Yasin Kol buna penaltı veriyor, VAR başında oturan da susuyor. Aman lig yarışı devam etsin öyle mi? Rezaletin de ötesinde… Taammüden bir kötülük yumağısınız. Buna utanmadan penaltıydı diyebilen var mı?"

Son olarak Algöz, Beşiktaş yönetimine de ironik bir dille uyardı:

"Beşiktaş yönetimi seneye kadro yapılanması için boşuna masraf yapmasın… TFF ve MHK gibi futbolu parmağında oynatan bu düzen yıkılmadan başarılı olmak mümkün değil. Elbette galip gelecek bir top oynamadık ama bunun adı hırsızlıktan öte. Yazıklar olsun sana."