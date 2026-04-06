Yenilenebilir enerji teknolojilerinde dikkat çeken bir gelişmeye imza atıldı. Hollanda merkezli araştırma kuruluşu TNO, elektrik üretebilen perovskit tabanlı güneş kiremiti geliştirdiğini duyurdu.
Çatılarda yeni dönem: Elektrik üreten güneş kiremiti geliştirildi
Perovskit tabanlı yeni nesil güneş kiremiti, kavisli yapısına rağmen yüzde 12’nin üzerinde verimlilik sunuyor. Sistem, binalarda ek alan gerektirmeden enerji üretimi sağlıyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Donanımhaberin paylaşımına göre, esnek güneş hücreleri kullanılarak geliştirilen yeni nesil kiremit, kavisli yapısına rağmen performansını büyük ölçüde koruyarak yüzde 12,4 verimlilik seviyesine ulaştı.
Kavisli yapıda yüksek performans
Araştırmacılar, perovskit güneş modüllerini esnek bir yüzeye entegre ederek çatı kiremiti formuna dönüştürdü. Yapılan testlerde, eğimli yüzey kullanımının enerji üretimi üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu görüldü.
Laboratuvar ortamında yüzde 13,8’e kadar çıkan verimlilik, gerçek kullanım koşullarında da yüksek seviyede korunabildi.
Şehirler için yeni çözüm
Yeni teknoloji, geleneksel güneş panellerine alternatif olarak özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu şehirlerde avantaj sağlıyor. Binaların çatılarına doğrudan entegre edilebilen sistem sayesinde, ek araziye ihtiyaç duyulmadan enerji üretimi mümkün hale geliyor.
Üretim kolay, maliyet düşük
Perovskit tabanlı hücrelerin üretimi, geleneksel silikon panellere kıyasla daha basit ve düşük maliyetli. İnce ve esnek yapıları sayesinde farklı yüzeylere kolayca uygulanabiliyor.
Ancak uzmanlar, bu teknolojinin önündeki en büyük engelin dayanıklılık olduğunu belirtiyor. Geleneksel paneller uzun yıllar kullanılabilirken, perovskit tabanlı sistemlerin ömrü konusunda çalışmalar sürüyor.