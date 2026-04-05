Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'HAKEMİ KONUŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Karşılaşmayı değerlendiren Adalı, oyunun temposuna rağmen son dakikadaki penaltı kararının tartışma yarattığını belirterek, “Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum.” dedi.

'TÜRK FUTBOLUNUN YAKASINDAN DÜŞÜN'

Hakem yönetimini sert sözlerle eleştiren Adalı, “Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!” ifadelerini kullandı.

'EMEĞİMİZ GASP EDİLDİ'

Serdal Adalı, verilen emeğin karşılığını alamadıklarını vurgulayarak, “Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz? Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?” şeklinde konuştu.

'TİYATRONUN PARÇASI OLMAK İSTEMEDİK'

VAR odasına temsilci gönderilmemesiyle ilgili soruya ise Adalı, “Tiyatronun parçası olmak istemedik. Fenerbahçe'den de giden olmadı. Biri gidip oturacak başka odada, ne olacak?” yanıtını verdi.

Ayrıca Adalı, İbrahim Hacıosmanoğlu ile maç sonrası herhangi bir görüşme yapmadıklarını da sözlerine ekledi.