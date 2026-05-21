Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Dörtlü Final heyecanı yarın başlıyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İspanya ekipleri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Telekom Center’ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final’in ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00’de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise saat 21.00’de Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Karşılaşmalar S Sport’tan canlı yayınlanacak.



3 TAKIM TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Dörtlü Final’de yer alan takımlar arasında 3’ü toplamda 16 EuroLeague şampiyonluğu elde etti.

Real Madrid 11 kez kupayı kazanırken, Olympiakos 3, Fenerbahçe Beko ise 2 kez şampiyon oldu. Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Dörtlü Final’de yer alacak.



FENERBAHÇE – OLYMPIAKOS 37. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague’de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 36 maçta her iki ekip de 18’er galibiyet elde etti.

Dörtlü Final’de iki takım üçüncü kez karşılaşacak. 2016-2017 sezonu finalinde Fenerbahçe, Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı. 2023-2024 sezonundaki üçüncülük maçında ise Olympiakos, Fenerbahçe’yi 87-84 yenmişti.



VALENCIA BASKET – REAL MADRID 17. MAÇ

Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague’de 17. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 16 maçın 10’unu Real Madrid kazanırken, Valencia Basket 6 galibiyet aldı.



ATINA’DA 3. KEZ DÖRTLÜ FİNAL

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleniyor.

Atina daha önce 1993 ve 2007 yıllarında ev sahipliği yapmıştı. 1993’te Limoges, 2007’de ise Panathinaikos şampiyonluğa ulaşmıştı.