EuroLeague Final Four’da mücadele edecek Fenerbahçe Beko, Atina yolculuğuna başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya gelen sarı lacivertli kafileyi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile çok sayıda taraftar uğurladı.

'BİR CAMİANIN İNANCI ATİNA’YA GİDİYOR'

Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, takımın büyük bir emekle bu noktaya geldiğini söyledi.

Ciritci, “Bir camianın inancı, bir takımın karakteri bugün Atina’ya doğru yola çıkıyor. Tek umudumuz orada taraftarlarımızı ve milletimizi sevindirip kupayı almak.” ifadelerini kullandı.

'90’A YAKIN MAÇ OYNADIK'

Sezon boyunca zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Cem Ciritci, takımın büyük fedakarlık yaptığını dile getirdi.

Ciritci, “Bu takım sezon boyunca 90’a yakın maç yaptı. Bunun için mücadele etti. Şimdi bu emeğin karşılığını almak için önemli bir fırsatımız var.” dedi.

'ATİNA’DA 4 BİNDEN FAZLA TARAFTAR BEKLİYORUZ'

Yunanistan’daki taraftar desteğine de değinen Ciritci, Fenerbahçe taraftarının takımı yalnız bırakmayacağını söyledi.

Ciritci, “Rakibimiz çok güçlü ve ciddi taraftar desteği olacak. Ancak bizim de 4 binin üzerinde taraftarımızın orada olmasını bekliyoruz. Bu destek bize yeter.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko kafilesi daha sonra otobüsle Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etti.