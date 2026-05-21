Hull City ile oynayacağı play-off finalinden ihraç edilen Southampton’ın verilen karara yaptığı itiraz reddedildi.

EFL’DEN SOUTHAMPTON'IN İTİRAZINA YANIT: KARAR KESİNLEŞTİ

EFL tarafından yapılan açıklamada, “Lig Tahkim Kurulu, Southampton Futbol Kulübünün EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından verilen cezaya yaptığı itirazı reddetti. Dava sürecinin sona ermesinin ardından, Hull City ile Middlesbrough arasındaki Sky Bet Championship Play-Off Finali’nin Wembley Stadyumu’nda 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da oynanması kesinleşmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

ACUN ILICALI DOĞRUDAN PREMIER LIG'E YÜKSELME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORDU

Premier Lig'e doğrudan yükselme ihtimali üzerinde duran Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Southampton’ın turnuvadan ihraç edilmesi sonrası Middlesbrough rakibimiz olarak açıklandı. Ancak itiraz süreci var, finalin ileri alınıp alınmayacağı belli değil. Biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantı yapacağız. Eğer durum maç sonucunu direkt etkiliyorsa itirazımız olmayabilir. Hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor."

RAKİP ANTRENMANINI GİZLİCE İZLEMİŞLERDİ

Southampton, rakip takımın antrenmanını gizlice kayıt altına aldığı gerekçesiyle Championship play-off finalinden ihraç edilmişti. İngiliz ekibi ayrıca 2026/27 sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası almıştı.

HULL CITY FİNALDE MIDDLESBROUGH İLE OYNAYACAK

EFL kararın kesinletiğini açıklandı. Southampton’ın ihraç edilmesinin ardından Middlesbrough yeniden play-off sürecine dahil edildi.

Championship play-off finali, Hull City ile Middlesbrough arasında 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.