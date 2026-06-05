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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İstanbul'da kongre üyeleri ile bir araya geliyor.

GREENWOOD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önceden Sporting CP forması giyen forvet Luis Suarez ve milli futbolcumuz Merih Demiral'la anlaştığını duyuran Safi, bu sefer de Mason Greenwood'la da anlaştığını açıkladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşan Hakan Safi, İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağlandığını da belirtti.

GREENWOOD'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu, 26 gol atarken 11 de asist yaptı.

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