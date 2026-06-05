Altın fiyatları, enflasyon, merkez bankalarının rezerv politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Özellikle gram altın, ons altın, altın fiyatları tahmini ve 2026 altın beklentisi başlıkları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ekonomist Tuna Kaya, yılın geri kalanına ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.
Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzman isim rakam verdi
Ekonomist Tuna Kaya, gram altın ve ons altın için 2026 sonuna yönelik beklentilerini paylaşırken, belirli koşulların oluşması halinde gram altında 15 bin TL seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.Derleyen: Baran Yalçın
TGRT Haber'e konuşan Kaya'ya göre küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi de talebi canlı tutuyor.
Öte yandan faiz politikaları, doların seyri ve kısa vadeli kâr satışları ise piyasada zaman zaman baskı oluşturabiliyor. Uzman isim, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli görünümde altının güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Mevcut seviyeleri değerlendiren Kaya, ons altının kısa vadede yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini belirtti. Gram altın tarafında ise hem enflasyon hem de döviz kurunun etkisiyle yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini söyledi.
Uzman değerlendirmesine göre gram altında önümüzdeki dönemde 7 bin ila 7 bin 500 TL bandı takip edilebilir. Kaya, yatırımcıların ani fiyat hareketlerinde panik satışlarından kaçınması gerektiğini vurguladı.
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri olan yıl sonu beklentilerine de değinen Kaya, baz senaryoda ons altının 5 bin ila 5 bin 500 dolar aralığında hareket edebileceğini belirtti.
Gram altın için ise 2026 sonuna kadar 9 bin ila 10 bin TL seviyelerinin mümkün olduğunu ifade eden Kaya, küresel gelişmelerin olumlu seyretmesi halinde daha yüksek rakamların da gündeme gelebileceğini söyledi.
Kaya'nın değerlendirmesinde en çok öne çıkan bölüm ise "boğa senaryosu" oldu. Uzman isme göre küresel ölçekte ciddi jeopolitik krizlerin yaşanması, merkez bankalarının altın talebini artırması ve stagflasyon riskinin güçlenmesi halinde ons altında çok daha sert yükselişler görülebilir.
Bu senaryoda gram altının 13 bin ila 15 bin TL ve üzeri seviyelere ulaşabileceğini belirten Kaya, bunun olağan değil ancak ihtimal dahilindeki bir üst senaryo olduğunu ifade etti. Uzman isim, altının yılın en güçlü yatırım araçlarından biri olmaya devam edebileceği görüşünü de paylaştı.