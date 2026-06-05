Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzman isim rakam verdi

Bu senaryoda gram altının 13 bin ila 15 bin TL ve üzeri seviyelere ulaşabileceğini belirten Kaya, bunun olağan değil ancak ihtimal dahilindeki bir üst senaryo olduğunu ifade etti. Uzman isim, altının yılın en güçlü yatırım araçlarından biri olmaya devam edebileceği görüşünü de paylaştı.