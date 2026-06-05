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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, HT Spor’da katıldığı programda transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Merih Demiral ve Luis Suarez isimlerini duyuran Safi, yeni bir yıldız transferini daha açıklayacağını söyledi.

“BU AKŞAM SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Transfer iddialarına ilişkin konuşan Hakan Safi, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkladık bazı isimleri. Merih Demiral ve Luis Suarez’i duyurduk. Şimdi bazıları, ‘Futbolcular kontratlı, bunları nasıl açıklıyorsunuz?’ diyor.”

“Beni hayallerimden vazgeçiremezler ama kongre üyelerinin kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayatım boyunca cesaretli oldum, bu işe de gönüllüyüm.”

“SPORTING’İN GOLCÜSÜYLE ANLAŞTIM”

Safi, transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiklerini belirterek, “Sporting’in golcüsüyle anlaştım. Kulübüyle de konuştum, tabii ki kulübün haberi var. Merih Demiral ile de anlaştık. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz.” dedi.

“REKORLARI ALTÜST ETMİŞ BİR FUTBOLCU”

Yeni bir transfer duyurusu yapacağının sinyalini veren Safi, “Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Açıklayacağımız oyuncu, rekorları altüst etmiş bir futbolcu olacak.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında elinde imzalı belgeler bulunduğunu öne süren Safi, “Bana ‘Kontratı yok’ diyorlar. Kontratı yanımda getirdim, akşam bunları da açıklayacağım.” şeklinde konuştu.

“Ben işimi ıslak imza olmadan söylemem. Hayatım boyunca böyle yaşadım. Söz verdiğim zaman da sözümden asla dönmem, dönen insanlarla da çalışmam.” dedi.