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Kaynak: AA

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Macaristan'da oynanan mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, 14. dakikada Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 geriye düştü.

NGAH İKİ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Fenerbahçe'nin geri dönüşünü Marie Ngah başlattı. Ngah, 41. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirirken yalnızca iki dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertliler böylece soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK GELDİ

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 63. dakikada Andrea Staskova ile farkı ikiye çıkardı. 69. dakikada sahneye çıkan Zsanett Kajan ise maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe arsaVev, aldığı farklı galibiyetle ikinci eleme turunda rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 30 Eylül Çarşamba günü, Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki karşılaşmada avantajını koruyarak tur biletini almayı hedefleyecek.