‘Kayseri’de yetişmez’ denileni başardı
Kayserili girişimci Mustafa Demir, yıllardır üzerinde çalıştığı safran üretimini hayata geçirdi. Bölgede yetişmeyeceği düşünülen üründen ilk hasat bu yıl yapılacak.
‘Kayseri’de yetişmez’ dediler, o başardı: Kilosu 900 bin TL’ye satılıyor
Kayseri’de yetişmeyeceği düşünülen değerli ürün için yıllarca araştırma yapan girişimci Mustafa Demir, sonunda başardı. 15 bin soğanla üretime başlayan Demir, kilosu 900 bin TL’ye ulaşan üründe kentte ilk hasada hazırlanıyor.Kaynak: İHA
‘Kayseri’de yetişmez’ denileni başardı
Kilosu 900 bin TL
Dünyanın en değerli tıbbi ve aromatik bitkileri arasında gösterilen safranın kilogram fiyatı yaklaşık 900 bin TL’ye, gram fiyatı ise 900 TL’ye kadar çıkıyor.
15 bin soğanla üretime başladı
Demir, açık arazide yaptığı denemelerin ardından üretimi kapalı alana taşıdı. Raf sistemiyle kurulan alanda yaklaşık 15 bin safran soğanı yetiştiriliyor.
2 bin metrekarelik alan raflara sığdı
15 bin safran soğanının açık alanda yetiştirilmesi için yaklaşık 2 bin metrekare arazi gerektiğini belirten Demir, kapalı sistem sayesinde hem alandan hem de işçilikten tasarruf edildiğini söyledi.
İklim şartlarından korunuyor
Kapalı üretim modeli; don, aşırı sıcaklık ve yoğun yağış gibi olumsuz hava koşullarının etkisini azaltıyor. Aynı zamanda toprak zararlılarıyla mücadelede de avantaj sağlıyor.
İlk hasat için geri sayım
Eylül ayının ilk haftasında raflara yerleştirilen safran soğanlarının ekim ortasına kadar gelişmesi, çiçeklenmenin ise kasım ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor
Kayseri’de bir ilk olacak
Demir, bu yıl Kayseri’de ilk kez safran hasadı yapacaklarını belirterek üretimi bölgede yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Amaç, daha fazla çiftçi ve genç girişimciyi katma değeri yüksek ürünlere yönlendirmek.