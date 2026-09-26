Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı

Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı

Uzaktan çalışma kapsamında, işyerinde ve evden çalışılacak günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirlenecek. İşverenin yazılı talebi ve işçinin onayı bulunmadıkça fazla çalışma gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: Diğer
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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 1

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte hibrit çalışma modeli resmiyet kazandı.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 2

Yeni düzenlemeye göre çalışanlar, haftanın bazı günlerinde işyerinde, bazı günlerinde ise uzaktan çalışabilecek.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 3

Uzaktan çalışmanın uygulanacağı günler ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirtilecek. Peki, uzaktan çalışma çalışanlara neler getirecek ve iş sözleşmesi hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekecek?

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 4

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün ise uzaktan yapılmasının önü açıldı.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 5

Yeni düzenlemeyle birlikte karma çalışma modelinde işçinin hangi günlerde ve saatlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı iş sözleşmesinde belirlenecek.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 6

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’a göre, örneğin haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde çalışanlar 3 gün ofiste, 3 gün uzaktan çalışabilecek.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 7

Hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin uzaktan geçirileceği ve çalışma saatleri, işveren ile çalışanın anlaşması halinde sözleşmeye yazılacak.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 8

KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemenin kapsamına, özel sektörde işçi statüsünde görev yapanlar ile kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar giriyor. Kamu sektöründe memur statüsünde bulunanlar ise bu uygulamadan faydalanamayacak.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 9

Mevcut sözleşmeler, işveren ve çalışanın anlaşması ve çalışanın onayıyla yeni uygulamaya uygun hale getirilecek. Uzaktan çalışma talebinde bulunan işçi, başvurusunu yazılı olarak işverene iletecek.

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Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı - Resim: 10

İşveren, talebe ilişkin değerlendirmesini 30 gün içinde bildirecek.

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Fazla çalışma ise işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulüyle yapılabilecek.

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