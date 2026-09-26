Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte hibrit çalışma modeli resmiyet kazandı.
Çalışma saatleri değişiyor: Uzman isim detaylarını açıkladı
Uzaktan çalışma kapsamında, işyerinde ve evden çalışılacak günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirlenecek. İşverenin yazılı talebi ve işçinin onayı bulunmadıkça fazla çalışma gerçekleştirilemeyecek.Kaynak: Diğer
Yeni düzenlemeye göre çalışanlar, haftanın bazı günlerinde işyerinde, bazı günlerinde ise uzaktan çalışabilecek.
Uzaktan çalışmanın uygulanacağı günler ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirtilecek. Peki, uzaktan çalışma çalışanlara neler getirecek ve iş sözleşmesi hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekecek?
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün ise uzaktan yapılmasının önü açıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte karma çalışma modelinde işçinin hangi günlerde ve saatlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı iş sözleşmesinde belirlenecek.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’a göre, örneğin haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde çalışanlar 3 gün ofiste, 3 gün uzaktan çalışabilecek.
Hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin uzaktan geçirileceği ve çalışma saatleri, işveren ile çalışanın anlaşması halinde sözleşmeye yazılacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenlemenin kapsamına, özel sektörde işçi statüsünde görev yapanlar ile kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar giriyor. Kamu sektöründe memur statüsünde bulunanlar ise bu uygulamadan faydalanamayacak.
Mevcut sözleşmeler, işveren ve çalışanın anlaşması ve çalışanın onayıyla yeni uygulamaya uygun hale getirilecek. Uzaktan çalışma talebinde bulunan işçi, başvurusunu yazılı olarak işverene iletecek.
İşveren, talebe ilişkin değerlendirmesini 30 gün içinde bildirecek.
Fazla çalışma ise işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulüyle yapılabilecek.