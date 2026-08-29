Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük Yasin Kol'a ait olacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev üstlenecek.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.