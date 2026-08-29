Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Adnan Şenses’in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.
Ünlü sanatçının hayatı film oluyor: Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'ya sürpriz teklif
Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya için dikkat çeken bir teklif geldi. Ünlü oyuncuların isimleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısının hayatını anlatacak film projesinde yan yana geldi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçının eşi Lale Şenses, film projesini doğrularken, gönlündeki oyuncuları da açıkladı.
Adnan Şenses’in 2013 yılında hayatını kaybetmesinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdüren eşi Lale Şenses, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kuşadası’na yerleştiğini belirten Şenses, usta sanatçının hayatının film olacağını duyurdu.
“ADNAN’I KENAN BEY, BENİ DE SERENAY HANIM OYNASIN”
Adnan Şenses’in hayat hikayesinin sinemaya aktarılacağını doğrulayan Lale Şenses, başrol için düşündüğü isimleri de açıkladı. Şenses, usta sanatçıyı Kenan İmirzalıoğlu’nun, kendisini de Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini söyledi: “Adnan’ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur.”
Adnan Şenses’in hayat hikayesinin sinemaya aktarılacağını doğrulayan Lale Şenses, başrol için düşündüğü isimleri de açıkladı. Şenses, usta sanatçıyı Kenan İmirzalıoğlu’nun, kendisini de Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini söyledi.
Eşinin vefatının ardından daha sakin bir yaşamı tercih eden Lale Şenses, Kuşadası’na yerleştiğini belirterek, bölgenin havasını çok sevdiğini ifade etti. Adnan Şenses’in hayatını anlatacak film için henüz resmi oyuncu kadrosunun açıklanmadığı belirtildi.
Serenay Sarıkaya, son dönemde birçok ünlü ismin hayatını canlandırmasını istediği oyuncu olarak öne çıkıyor. Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik gibi isimler de kendi hayat hikayeleri film olursa Serenay Sarıkaya’nın kendilerini oynamasını istediklerini dile getirmişti.