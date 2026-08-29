Ünlü sanatçının hayatı film oluyor: Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'ya sürpriz teklif

Serenay Sarıkaya, son dönemde birçok ünlü ismin hayatını canlandırmasını istediği oyuncu olarak öne çıkıyor. Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik gibi isimler de kendi hayat hikayeleri film olursa Serenay Sarıkaya’nın kendilerini oynamasını istediklerini dile getirmişti.